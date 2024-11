Controlli a tappeto nelle stazioni metro

Negli ultimi giorni, la polizia di Roma ha intensificato i controlli nelle stazioni della metropolitana, con un’operazione che ha visto coinvolte oltre 450 persone. Quattro arresti e due denunce sono il risultato di queste attività, che si sono concentrate in particolare nelle fermate più frequentate dai turisti, come Ottaviano, Spagna e Colosseo. Le pattuglie, denominate ‘volanti di sottosuolo’, hanno operato quotidianamente, monitorando le banchine e i treni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Strategia di sicurezza in vista del Giubileo

Questi controlli si inseriscono in una strategia più ampia pianificata dalla Questura di Roma, in preparazione dell’imminente Giubileo. L’obiettivo è quello di aumentare la presenza delle forze dell’ordine non solo nelle aree centrali, ma anche nelle periferie, dove sono già attivi servizi straordinari di controllo. Più di 150 agenti, tra operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e commissariati locali, sono stati mobilitati per garantire un monitoraggio costante del territorio.

Arresti e furti sventati

Tra gli arresti effettuati, spicca quello di una donna di origini romene, ricercata per furto. Un altro arresto ha avuto luogo alla fermata Barberini, dove la polizia è intervenuta dopo le grida di due persone che segnalavano un tentativo di furto da parte di un gruppo di cinque ragazze. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare tre donne, tutte di origini bosniache, che avevano cercato di sottrarre il portafogli delle vittime. Questi episodi evidenziano l’importanza di un’azione di polizia efficace e tempestiva per contrastare la criminalità nelle aree più vulnerabili della città.