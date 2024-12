Le forze dell'ordine intensificano i controlli in vista delle festività di fine anno

Un’operazione mirata contro il traffico di fuochi d’artificio

Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, in particolare in vista delle festività di fine anno, quando l’uso di fuochi d’artificio aumenta notevolmente. Questa operazione ha portato alla denuncia di 9 persone e al sequestro di oltre una tonnellata di materiale pirotecnico, tra cui batterie di fuochi, petardi, candelotti e bombe carta. La sicurezza pubblica è una priorità, e le forze dell’ordine sono determinate a prevenire incidenti e comportamenti illeciti.

Denunce e sequestri: i dettagli dell’operazione

Tra le denunce spicca quella di un giovane minorenne trovato in possesso di ben 465 chili di botti, detenuti senza alcun permesso. I carabinieri della stazione di Roma Borgata Ottavia hanno scoperto il materiale pirotecnico artigianale nella cameretta del ragazzo, che vive con i genitori. Questo ritrovamento ha portato al sequestro di 120 batterie di fuochi d’artificio, che sono state affidate a un deposito specializzato per la custodia.

In un’altra operazione a Campagnano di Roma, i carabinieri hanno denunciato due giovani, un 19enne e un 25enne, fermati durante un controllo stradale. I due sono stati trovati in possesso di 10 candelotti artigianali, il che ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla legalità del commercio di materiale pirotecnico nella zona.

La sicurezza prima di tutto: il ruolo delle forze dell’ordine

Le operazioni dei carabinieri non si limitano a questi episodi. Le forze dell’ordine sono impegnate in un monitoraggio costante del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio. La vendita e l’uso di materiale pirotecnico sono regolamentati da leggi severe, e i controlli sono fondamentali per evitare che prodotti pericolosi finiscano nelle mani sbagliate.

In questo contesto, è fondamentale che i cittadini siano consapevoli delle normative e delle conseguenze legali legate all’uso di fuochi d’artificio. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è essenziale per garantire un ambiente sicuro, soprattutto durante le festività, quando l’uso di petardi e fuochi d’artificio è più comune.