Come diventare corazzieri: i requisiti per le donne

Il Reggimento Corazzieri è la guardia d’onore del Presidente della Repubblica italiana. Anche le donne possono diventare corazzieri, come fare? Scopriamo insieme tutti i requisiti.

Corazzieri donne: i requisiti per entrare nella Guardia d’Onore

Il Reggimento Corazzieri è una forza specializzata dell’Arma dei Carabinieri che funge da Guardia d’Onore del Quirinale e ha il compito di vigilare sulla sicurezza del Presidente della Repubblica Italiana. Si tratta senza dubbio di un ruolo di prestigio ricoperto solitamente da uomini, soprattutto per via del requisito principale, ovvero l’altezza, che deve essere minimo di 190 centimetri. Pensate che il corazziere più alto arriva a 207 centimetri (e di cognome fa Bassetto!) I Corazzieri sono infatti riconoscibili per la loro imponenza, oltre che per la loro uniforme: la loro corazza ha un peso di circa 8Kg, mentre l’elmo sui 2kg. Altro motivo per cui non solo bisogna essere alti, ma anche molto robusti. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio i requisiti per le donne per diventare corazziere:

Far parte dell’Arma dei Carabinieri;

Superare un concorso pubblico;

Frequentare un corso di formazione di 12 mesi;

Prestare servizio per almeno 6 mesi e completare un tirocinio di altrettanti mesi;

Essere alta almeno 190 centimetri;

Avere un fisico sano e atletico;

Avere una notevole resistenza fisica;

Quanto tempo ci vuole per diventare corazzieri?

La strada per diventare un corazziere completo è molto lunga, in media ci vogliono quasi due anni dopo la fine del tirocinio. Al corazziere infatti è richiesta l’assoluta perfezione, a una distanza così ravvicinata dal Presidente della Repubblica non sono ammessi errori. Durante il tirocinio un’aspirante corazziere impara a montare a cavallo, a guidare le moto, segue corsi di difesa personale e tiro, apprende l’istruzione militare di base, segue corsi tecnici e impara a gestire le armi. Se un tempo i corazzieri erano esclusivamente uomini, da diversi anni in Italia abbiamo diverse, e bravissime, donne corazziere.