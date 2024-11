Tragedia a Palermo: le corde di un ascensore artigianale si sono spezzate, facendo precipitare due donne e tre bambini all’interno, rimasti feriti nell’impatto a terra.

Ascensore artiginale precipita a Palermo: cinque feriti nell’incidente

Nella notte di sabato 16 novembre in via Mura di San Vito, rione Capo di Palermo le corde si un ascensore artigianale si sono spezzate, facendo precipitare le cinque persone all’interno, due donne e tre bambini, rimasti feriti nell’impatto.

Una donna di 71 anni è stata portata in codice rosso all’ospedale Civico, l’altra donna ferita di 32 anni e mamma dei tre bimbi, le cui condizioni sono meno gravi, all’ospedale Cervello.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze per soccorrere i feriti, e anche la polizia di Stato che ha aperto un’indagine per accertare le cause, con focus sul rispetto delle norme di sicurezza per la realizzazione dell’ascensore.

Secondo una prima ricostruzione, l’ascensore sarebbe stato costruito da un componente della famiglia che di professione fa il fabbro. Nella palazzina infatti non era presente una scala interna, e così si è èensato di costruirn uno artigialmente. Sempre secondo le prime ricostruzioni, il mancato collaudo dell’ascensore e il peso eccessivo avrebbero fatto spezzare le corde, facendolo precipitare.