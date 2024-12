Corea del Sud, approvato l’impeachment per il presidente Yoon Suk-yeol: mig...

Con una decisione attesa e anticipata, supportata da un sondaggio che rivelava il 75% dei sudcoreani favorevoli all’impeachment del presidente Yoon Suk-yeol per il fallimento nell’attuare la legge marziale durante la notte del 3 dicembre, l’Assemblea Nazionale di Seul ha approvato la mozione per il suo incarico.

Approvato l’impeachment per il presidente Yoon Suk-yeol

Dopo il fallimento del primo tentativo, avvenuto sabato scorso, a causa del boicottaggio di una parte significativa del partito di Yoon, oggi, sabato 14 dicembre, anche i 180 deputati del suo Partito del Potere del Popolo hanno votato in maggioranza contro di lui. Questa decisione ha permesso di raggiungere i 204 voti favorevoli necessari per superare il quorum dei due terzi, ossia 200 parlamentari su 300.

In attesa della convalida del provvedimento da parte della Corte suprema, la carica presidenziale è stata assunta dal capo del governo Han Duck-soo.

Approvato l’impeachment per il presidente Yoon Suk-yeol: le prime parole dopo la decisione

“Mi faccio da parte, ma il viaggio verso il futuro che ho percorso con la gente negli ultimi due anni non dovrebbe fermarsi. Non mi arrenderò”, ha dichiarato il presidente in una dichiarazione condivisa dall’ufficio presidenziale del Paese.

Poi, ha aggiunto:

“Con tutto l’incoraggiamento e il sostegno che mi date, farò del mio meglio fino all’ultimo momento per la nazione”.

Yoon sarà sospeso dal suo incarico, mentre il primo ministro Han Duck-soo assumerà la carica di presidente ad interim. La Corte avrà 180 giorni per decidere sul suo destino. Se l’impeachment dovesse essere confermato, Yoon diventerebbe il secondo presidente nella storia della Corea del Sud a essere messo sotto accusa. In tal caso, dovranno essere indette elezioni nazionali entro 60 giorni per eleggere il suo successore.

Approvato l’impeachment per il presidente Yoon Suk-yeol: esplode la gioia dei manifestanti

Centinaia di migliaia di cittadini si sono radunate vicino al parlamento, festeggiando con striscioni e bastoncini luminosi K-pop, dopo il voto per l’impeachment del presidente conservatore, come mostrato dalle dirette streaming dei network di Seul.