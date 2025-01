Jennifer Alcani è morta dopo sei giorni di agonia per un incidente stradale: l'amico alla guida è indagato per omicidio stradale.

Jennifer Alcani è morta dopo sei giorni di agonia, dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Lecco a seguito dell’incidente del 10 gennaio ad Abbadia Lariana. Il conducente, che viaggiava a oltre 150 km/h, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. Ora è accusato di omicidio stradale.

Jennifer Alcani muore in un incidente a 13 anni

L’incidente si è verificato il 10 gennaio alle 5 del mattino lungo la Sp72, poco prima dell’ingresso nella Statale 36 in direzione Lecco. Jennifer Alcani, a bordo di un’auto insieme a due giovani di 22 e 19 anni, stava percorrendo la provinciale ad Abbadia quando il veicolo ha impattato contro un muretto, provocando un violento testacoda.

Il conducente, un ragazzo di 22 anni, è indagato per omicidio stradale e viaggiava a oltre 150 km/h, come testimoniato da un video pubblicato su TikTok.

“Sia io che Massimo eravamo ubriachi“, racconterebbe l’altro giovane come riporta Il Giorno.

Jennifer non aveva informato i genitori, convinta che la madre, con cui vive, non si sarebbe accorta della sua assenza e del suo rientro al mattino presto. Per quasi una settimana, la 13enne ha combattuto nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Manzoni, ma nonostante gli sforzi dei medici, ieri pomeriggio è arrivata la tragica notizia: le ferite erano troppo gravi e la giovane non è sopravvissuta.

Anche i due giovani sono rimasti feriti, ma non gravemente, ricoverati e poi dimessi.

Jennifer Alcani muore in un incidente a 13 anni: i funerali

Il corpo della ragazza sarà esposto a partire dalle 10 di sabato nella chiesetta di Santa Marta per un ultimo saluto, arriverà in basilica San Nicolò per i funerali alle 15. Al termine della cerimonia religiosa, sarà tumulata nel cimitero di Castello.