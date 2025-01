Un incidente è avvenuto in una clinica nel quartiere Parioli di Roma, dove un uomo è caduto nel vano ascensore, precipitando per due piani. Ricoverato in codice rosso, è attualmente in gravi condizioni.

Incidente in una clinica romana: uomo precipita nel vano ascensore

Un ragazzo di 29 anni è caduto nel vano ascensore, precipitando per due piani, in un incidente avvenuto in una clinica nel quartiere Parioli a Roma, in via Felice Giordano, intorno alle 10:30 di questa mattina.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aperto la porta dell’ascensore al piano terra e vi sarebbe entrato, ma la cabina era assente, facendolo precipitare fino al piano -2. Soccorso prontamente, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, riportando fratture alle gambe.

Uomo precipita nel vano ascensore: indagini in corso

Occorre ancora chiarire le cause dell’incidente e le ragioni per cui l’ascensore non ha funzionato correttamente. Le forze dell’ordine avrebbero ascoltato alcuni testimoni per ricostruire i fatti e stanno continuando le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nel frattempo, i tecnici sarebbero stati chiamati a esaminare le condizioni dell’impianto e a determinare se vi siano eventuali responsabilità da parte della struttura sanitaria. Di fatto, questi eventi sottolineano l’urgenza di effettuare controlli più rigorosi.