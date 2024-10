Nelle ultime ore di oggi, lunedì 14 ottobre, si è verificata una grave tragedia in un palazzo nel centro di Roma: un ascensore è precipitato provocando almeno un morto e due feriti, di cui uno grave.

Cade ascensore in un palazzo a Roma: morto un operaio

I tre operai si trovavano nella cabina dell’ascensore e stavano effettuando dei lavori quando l’ascensore è precipitato. L’incidente è avvenuto in Via delle Vergini in un edificio in cui attualmente c’è un cantiere.

Un morto e due feriti: questo è il bilancio dell’incidente avvenuto in un palazzo in via delle Vergini 21, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia e il Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale per la viabilità.

La vittima e i due operai feriti

La vittima, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un un operaio di origini nigeriane di 48 anni.

Un suo collega è stato recuperato e affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso. Il terzo operaio è stato trasportato in codice giallo sempre al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente a Roma

I tre si trovavano nella tromba dell’ascensore quando si sono staccate le cinghie di ancoraggio. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi.