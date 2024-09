Un operaio di 34 anni a Varese perde la vita, schiacciato da una pressa.

Un lavoratore di 34 anni ha trovato la morte a Gornate Olona (Varese), travolto da una pressa utilizzata per lavorare materie plastiche. L'uomo, in gravi condizioni, era stato immediatamente trasportato all'ospedale di Circolo di Varese, dove erano già cominciate le procedure di rianimazione. Tutta...

Un lavoratore di 34 anni ha trovato la morte a Gornate Olona (Varese), travolto da una pressa utilizzata per lavorare materie plastiche. L’uomo, in gravi condizioni, era stato immediatamente trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, dove erano già cominciate le procedure di rianimazione. Tuttavia, visto che il team medico l’ha raggiunto, l’uomo era già in arresto cardiocircolatorio.