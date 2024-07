Tragico incidente sul lavoro a Roma: impiegato Atac muore dopo una caduta nelle officine di Tor Vergata. Sindacati proclamano sciopero, indagini in corso per accertare le cause.

Maurizio Di Pasquale, un impiegato di 63 anni dell’Atac, è stato dichiarato morto cerebralmente a causa di una caduta accidentale avvenuta nelle officine aziendali di via di Tor Vergata.

Incidente sul lavoro a Roma, operaio Atac precipita in una fossa: è gravissimo

L’incidente è avvenuto mercoledì mattina, quando Di Pasquale è caduto in una fossa di manutenzione profonda 1,60 metri e larga circa un metro, utilizzata dai meccanici per le riparazioni dei bus. Non è chiaro il motivo per cui si trovasse nell’officina, dato che il suo lavoro riguardava i turni dei conducenti di bus. Dopo l’incidente, Di Pasquale ha battuto la testa e ha perso conoscenza. I colleghi hanno immediatamente chiamato il 112, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche ed è stato trasportato in terapia intensiva, dove è stato dichiarato in stato di morte cerebrale.

I carabinieri della compagnia di Frascati stanno indagando per verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul luogo dell’incidente e accertare se l’area della fossa fosse adeguatamente segnalata e interdetta al personale non autorizzato.

Incidente sul lavoro a Roma operaio Atac precipita da un ponte: morte cerebrale

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo sconcerto, auspicando che venga fatta luce sulle dinamiche dell’incidente. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna hanno interrotto ogni trattativa in segno di rispetto per la vittima e i suoi familiari. L’Atac ha dichiarato il suo dispiacere e la vicinanza alla famiglia, assicurando la piena collaborazione con le autorità per chiarire le cause dell’incidente. L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha escluso che si tratti di un incidente sul lavoro, ma ha sollecitato risposte certe. In seguito all’incidente, le organizzazioni sindacali Orsa Trasporti e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per il 4 luglio, durante il quale il servizio Atac sarà sospeso dalle 8:30 alle 16:30.