Una persona ha perso la vita in seguito a un tragico incidente nel Barese, dove un mezzo si è ribaltato. Sette i feriti, i carabinieri lavorano per ricostruire la dinamica.

I carabinieri indagano su un incidente stradale avvenuto nel Barese, precisamente sull’autostrada A14 fra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud, in direzione Pescara.

A causa del ribaltamento di una vettura, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, una donna ha perso la vita. Si trovava proprio a bordo del van che si è capovolto durante un sorpasso effettuato nella corsia apposita.

Sul posto sono giunte subito le autorità per i rilievi di rito.

Incidente nel Barese: l’intervento dei soccorsi

L’incidente ha causato il rallentamento della circolazione veicolare con la creazione di lunghe code e nel tratto del ribaltamento, la strada è stata chiusa per diverse ore.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Non sappiamo quante automobili siano rimaste coinvolte, tuttavia ci sono diversi feriti. Oltre alla vittima, alla guida della vettura che si è ribaltata, sono rimaste ferite sette persone.

Due di loro sono gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Anche gli altri si trovano in varie strutture, intanto in zona sono attivi gli agenti della polizia stradale per la messa in sicurezza e la rimozione del mezzo.

Si cerca ora di capire la dinamica e per far questo, saranno utili eventuali impianti di sorveglianza della zona.