Un uomo di 60 anni ha perso la vita in un terribile incidente mortale in provincia di Bari. L’uomo ha perso il controllo dell’automobile, che si è ribaltata.

Incidente a Bari, perde controllo dell’auto e si ribalta: un morto

Un terribile incidente stradale si è verificato sulla provinciale 231 all’altezza di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, in direzione Foggia. Un uomo di 60 anni ha perso la vita nello schianto. Secondo le prime informazioni, la vittima, originaria di Andria, stava guidando un’Alfa 156 quando ha improvvisamente perso il controllo. L’automobile si è poi ribaltata e purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Bari: traffico bloccato

Sul luogo dell’incidente è arrivato il personale del 118. Presenti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Al momento il traffico risulta bloccato nel tratto compreso tra le uscite Ruvo zona industriale e Ruvo-Altamura.