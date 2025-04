Corte Conti: Giachetti, 'pdl senza un euro è presa in giro, Iv si astiene'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Su questa riforma Italia Viva si asterrà. E non perché non sia d’accordo sul principio di rivedere il funzionamento della Corte dei Conti. Ma per l’indisponibilità del governo al dialogo e per l'approvazione a invarianza finanzia...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Su questa riforma Italia Viva si asterrà. E non perché non sia d’accordo sul principio di rivedere il funzionamento della Corte dei Conti. Ma per l’indisponibilità del governo al dialogo e per l'approvazione a invarianza finanziaria, che rischia di trasformarla in una presa in giro”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso delle dichiarazioni di voto sul pdl riguardante la riforma della Corte dei Conti.

“Ancora una volta governo e maggioranza hanno scelto un approccio di totale blindatura. Questo ha impedito che l’opposizione potesse dare il suo contributo per migliorare una riforma di cui condividiamo la necessità e anche l’impianto. Non mettere un euro e respingere tutti gli emendamenti che avrebbero consentito l’assunzione di magistrati e personale amministrativo equivale, tuttavia, a rinnovare la vernice ma non il motore della macchina contabile. Si fa un passo avanti ma si rischia di ridurre poi questa legge a una pura enunciazione”, conclude.