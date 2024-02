Cortei: Gasparri, 'codice identificativo non ci sarà, sì a telecamere per agenti'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Il codice identificativo non sarà introdotto perché potrebbe servire soltanto per denunce pretestuose. Chiunque può dire 'il numero 48 o il numero 51 ha fatto questo, ha detto quello' e invece di pensare alla sicurezza e alla legalit&a...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Il codice identificativo non sarà introdotto perché potrebbe servire soltanto per denunce pretestuose. Chiunque può dire 'il numero 48 o il numero 51 ha fatto questo, ha detto quello' e invece di pensare alla sicurezza e alla legalità le Forze di polizia sarebbero sostanzialmente paralizzate. Bisogna semmai dotare anche le Forze di polizia di microtelecamere che oggi costano poco e sono utilizzabili per avere immagini complete". Così a Radio Uno Rai il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Perché noi stiamo vedendo alcune immagini ma non ne abbiamo viste altre, che pure qualche televisione sta recuperando. Bisogna sempre vedere cosa accade prima, perché se è vero che bisogna fare inchieste e verifiche, e anche in questo caso vanno fatte senza sconti per nessuno, è anche vero che va visto tutto il contesto. A volte, è successo anche nel passato, si sono viste alcune scene ma non si è visto cosa è accaduto prima, quando magari un poliziotto o un carabiniere veniva aggredito. Credo che anche a Pisa non ci sia difficoltà a individuare il reparto, il luogo e le persone ma il numeretto ben impresso servirebbe solo ad alimentare denunce pretestuose, quindi il numero non ci sarà", conclude.