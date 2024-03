Cortei: Meloni, ‘nessuna distanza con Mattarella su ordine pubblico’

Toronto, 2 mar (Adnkronos) - "Insisto, non c’è nessuna distanza con il presidente della Repubblica su questo tema. Poi bisogna valutare se c’è qualcosa di più da fare, ma qualcosa è andato storto in alcuni casi e bisogna vedere le responsabilità&qu...

Toronto, 2 mar (Adnkronos) – "Insisto, non c’è nessuna distanza con il presidente della Repubblica su questo tema. Poi bisogna valutare se c’è qualcosa di più da fare, ma qualcosa è andato storto in alcuni casi e bisogna vedere le responsabilità". Lo ha detto Giorgia Meloni, a Toronto, parlando della questione della gestione dell'ordine pubblico per i cortei degli studenti di Pisa.