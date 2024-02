Cortei: Paita (Iv), 'immagini inequivocabili, mi riconosco in Mattarella'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Le immagini di Pisa sono inequivocabili, e sono di violenza di fronte a manifestanti pacifici. Esattamente come ha detto il Presidente Mattarella, i manganelli contro i ragazzi sono uno sconfitta dello Stato". Lo dice a Mattino5 la senatrice Raffaella Paita, co...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Le immagini di Pisa sono inequivocabili, e sono di violenza di fronte a manifestanti pacifici. Esattamente come ha detto il Presidente Mattarella, i manganelli contro i ragazzi sono uno sconfitta dello Stato". Lo dice a Mattino5 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

"Italia Viva è una forza moderata e di centro. Non ci faremo trascinare in atti di accusa generalizzati verso le forze dell’ordine. Anche io – aggiunge Paita – difendo le forze dell'ordine, che, sottopagate, fanno un lavoro durissimo a difesa della nazione, ma il punto è accertare se ci sono state violazioni. Le immagini sono inquietanti, è evidente che la situazione è sfuggita di mano. Abbassiamo i toni, il paese non ha bisogno di polarizzazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, anche in vista del G7. Il Presidente della Repubblica ha detto parole chiare in cui mi riconosco completamente".