L’intera vicenda si è svolta nell’arco di poche ore, nella giornata di ieri. Una coppia formata da una donna senegalese di 43 anni e da un uomo d 51 anni di Cosenza, è accusata di aver rapito una neonata dall’ospedale Sacro Cuore della città calabrese. La piccola è stata ritrovata dopo poche ore dalla sua scomparsa.

Cosenza, neonata rapita e poi ritrovata: fermata una coppia

Era in auto proprio con la donna e con l’uomo ora accusati di averla rapita, la neonata venuta alla luce poche ore prima all’ospedale di Cosenza e poi rapita da una coppia che era ossessionata dall’idea di non poter aver figli. Secondo la ricostruzione che è stata fatta dagli inquirenti, aiutata dalle immagini della videosorvelianza dell’ospedale, pare che la senegalese si sia inrodotta all’interno della clinica fingendosi una puericultrice. La donna si sarebbe recata nella nursery e avrebbe prelevato la neonata da una culla per poi uscire dall’ospedale, coperta dal marito 51enne.

Cosenza, neonata rapita e poi ritrovata: l’ossessione per la gravidanza

Le autorità si sono messe subito alla ricerca della neonata scomparsa e l’hanno ritrovata adistanza di pochissime ore, mentre era in macchina con l’uomo e la donna ora accusati del suo rapimento. Secondo quanto emerso, pare che la 43enne avesse raccontato in famiglia, per i 9 mesi precedenti, di essere in attesa di un figlio maschio. Per questo motivo, dopo il rapimento, la coppia aveva vestito d’azzurro la neonata, che avrebbero presentato come un maschietto alla festa organizzata a casa per la nascita.