Novità sul caso Kata, la bambina scomparsa più di un anno fa dall’hotel Astor a Firenze. La perizia genetica ha infatti riscontrato quattro tracce di Dna sul peluche della piccola.

Kata, trovate quattro tracce di Dna sul peluche della bambina scomparsa

Era il 10 giugno del 2023 quando la piccola Kata, di 5 anni, è scomparsa dall’hotel Astor a Firenze. In questi 19 mesi le indagini non si sono mai fermate, indagini definite dalla Procura come “altamente complesse”. Gli investigatori hanno seguito diverse piste, adesso la notizia che la perizia genetica ha trovato quattro tracce di Dna sul peluche della bambina di origini peruviane. Queste le parole della madre, Katherine Alvarez: “Le persone che hanno preso mia figlia si mettano una mano sulla coscienza, prego tutti i giorni perché succeda un miracolo, che Dio tocchi il cuore di queste persone. Stanno indagando sul Dna di un peluche, hanno trovato delle tracce, non sono della nostra famiglia e stanno comparando con il Dna delle altre persone che erano all’Astor”.

Kata, l’appello della madre

Mentre si è in attesa di sapere a chi appartiene il Dna trovato sul peluche, la mamma della piccola Kata in questi mesi non ha smesso di fare appello a chi era presente all’Astor, al fine di aiutarla a ritrovare sua figlia: “Non è possibile che nessuno abbia visto, erano tanti quel giorno, qualcuno sa e non dice la verità.“