Cosenza: Ronzulli, 'profonda gratitudine a Squadra mobile'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – "Da madre posso solo immaginare il terrore, il dolore, la preoccupazione di due genitori che si sono visti rapire la loro neonata dalla sua culla in clinica. Per questo motivo, non posso che esprimere profonda gratitudine alla Squadra mobile di Cosenza, per essere riuscita in modo rapido ed efficace ad individuare la responsabile e a riportare la piccola fra le braccia della mamma e del papà”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.