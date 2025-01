Covid: Fdi, 'Pd e M5S scappano da commissione, accuse surreali'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Surreale accusa dei deputati di Pd e M5s componenti della commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid: accusano il presidente della commissione, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, di non essersi presentato alla seduta odierna. Nulla di più falso. Il presidente ha regolarmente fatto partire i lavori, che si stanno ancora svolgendo. È evidente che l’accusa di inadempienza pende su di loro, assenti alla seduta di oggi, dunque irrispettosi nei confronti delle istituzioni e degli auditi. Pd e M5s dimostrano, ancora una volta, di fuggire dalle proprie responsabilità rispetto a una gestione dell’emergenza Covid eufemisticamente disastrosa. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare in modo incessante per garantire agli italiani la verità che meritano su quel periodo storico”. Così in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della commissione bicamerale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid.