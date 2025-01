Covid: Pd-M5S, 'presidente bicamerale non si presenta, grave sciatteria'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il presidente della Commissione bicamerale Covid, il senatore Marco Lisei di Fratelli d’Italia, non si è presentato alla seduta prevista per la giornata odierna". Lo rendono noto i deputati del pd e del M5S presenti in commissione, che hanno denunc...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – "Il presidente della Commissione bicamerale Covid, il senatore Marco Lisei di Fratelli d’Italia, non si è presentato alla seduta prevista per la giornata odierna". Lo rendono noto i deputati del pd e del M5S presenti in commissione, che hanno denunciato e stigmatizzato quella che definiscono una “grave sciatteria istituzionale da parte del presidente e della maggioranza”. "I lavori della Commissione -sottolineano- vengono trattati con leggerezza, confermando la natura profondamente politica di questo organismo. Più che un luogo di garanzia, si sta rivelando un tribunale politico che le forze di governo intendono utilizzare a proprio piacimento, con l’obiettivo di far passare nel paese teorie strampalate e antiscientifiche e di rivisitare ciò che è realmente accaduto durante la pandemia".