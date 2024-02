Criptovalute: zondacrypto diventa sponsor e official crypto exchange della Juventus

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Zondacrypto, tra le piattaforme di scambio di criptovalute più grandi e più severamente regolamentate d'Europa, è diventato sponsor ufficiale di Juventus Football Club. Lo rende noto la società, sottolineando che "questa operazione strategica punta a consolidare la posizione di zondacrypto in Italia, mercato in cui è presente dal 2022, anno in cui ha ottenuto la licenza dall'organismo agenti e mediatori".

Le ultime settimane hanno visto un forte aumento dell'interesse per le criptovalute a livello mondiale. Ciò è dovuto al lancio della negoziazione dei primi Etf Bitcoin sul mercato spot in tre diverse borse di New York (Nyse Arca, Cboe Bzx e Nasdaq) e all'intensificarsi della ricerca da parte degli investitori di opzioni di investimento alternative per proteggere i loro portafogli dall'inflazione. Le criptovalute sono sempre più presenti anche nello sport. Per questo motivo, "è stato naturale per zondacrypto sfruttare questa tendenza avviando una collaborazione con un partner di prestigio: Juventus Football Club, una delle squadre di calcio professionistiche più antiche e di maggior successo d'Italia".

E zondacrypto, spiega la società, non è solo sponsor ufficiale, ma anche official crypto exchange dei bianconeri: "Le criptovalute stanno diventando parte integrante del panorama digitale e l'Italia è uno dei primi Paesi per valore di scambi per utente di questo strumento afferma Przemysław Kral, ceo di zondacrypto-. Ciò di cui hanno bisogno i clienti delle criptovalute è un ambiente di trading sicuro e completamente regolamentato in cui possano facilmente navigare nella loro lingua madre, che includa anche materiali didattici e assistenza ai clienti. Tali funzionalità sono ora disponibili su zondacrypto, una delle piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate più affidabili d'Europa. Questo è anche il motivo per cui la Juventus ci ha scelto come official crypto exchange del club, il che apre nuove opportunità sia per i sostenitori del club sia per tutti i nostri utenti".

In base all'accordo di sponsorizzazione, il logo di zondacrypto sarà presente sulle maglie indossate dai giocatori della Juventus e sui cartelloni pubblicitari a bordo campo durante le partite del club. La partnership con la Juventus, la cui prima squadra comprende due giocatori polacchi di livello internazionale, Wojciech Szczesny e Arkadiusz Milik, non è la prima sponsorizzazione calcistica di zondacrypto. È, infatti, anche sponsor del Rakow Czestochowa, club calcistico polacco di prima fascia.

In collaborazione con i campioni polacchi in carica, questo exchange operator ha lanciato una soluzione innovativa che consente ai tifosi del club di pagare le singole partite e gli abbonamenti con criptovalute attraverso la piattaforma di pagamento proprietaria zondacrypto pay. In futuro, l'opzione di pagamento tramite la piattaforma sarà estesa anche al fan store del club.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a zondacrypto come nostro official crypto exchange partner -commenta Francesco Calvo, managing director revenue football development di Juventus-. La collaborazione mira a sostenere la loro espansione internazionale, sfruttando la forza e l'entusiasmo della nostra vasta base di tifosi. Zondacrypto si distingue come azienda leader nel settore delle criptovalute. Per la Juventus è fondamentale collaborare con un'entità lungimirante, innovativa e professionale. Ci auguriamo una partnership dinamica e di successo nel mondo delle criptovalute".