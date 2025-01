Crisi ferroviaria in Italia: ritardi e disagi per i viaggiatori

Un inizio di settimana difficile per i pendolari

La rete ferroviaria italiana sta vivendo un periodo di crisi senza precedenti, con disagi che colpiscono quotidianamente migliaia di viaggiatori. Dopo un weekend di caos, in cui la circolazione dei treni è stata bloccata per ore, il lunedì ha portato ulteriori ritardi e problemi. I pendolari del Nord Italia, in particolare, hanno dovuto fare i conti con guasti e disservizi che hanno causato attese fino a 70 minuti per i treni diretti a Venezia e ritardi di 50 minuti sulla linea Milano-Piacenza.

Le cause dei disagi

Secondo le dichiarazioni del Gruppo FS Italiane, i problemi sono attribuibili a “inconvenienti tecnici” e guasti sulla rete elettrica. Tuttavia, le associazioni dei consumatori non si limitano a lamentarsi, ma chiedono un incontro urgente con i vertici dell’azienda per discutere delle misure da adottare. Da inizio anno, sono già stati registrati 86 casi di interruzioni e ritardi, un dato allarmante che evidenzia una media di oltre sei disservizi al giorno. Le linee più colpite sono quelle ad alta velocità, come la Roma-Napoli e la Roma-Firenze, che continuano a subire ritardi significativi.

Le risposte del governo e del Gruppo FS

Il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, ha attribuito parte delle responsabilità ai precedenti governi, accusando la mancanza di investimenti necessari per l’adeguamento della rete ferroviaria. In risposta ai disagi, il Gruppo FS ha promesso di lavorare per migliorare il servizio, con circa 1.200 cantieri attivi per opere strategiche e manutenzione. Tuttavia, i sindaci calabresi esprimono preoccupazione per i ritardi nella realizzazione delle nuove tratte dell’alta velocità, in particolare la Salerno-Reggio Calabria, che dovrebbe essere completata entro il 2030.

Le prospettive future

Con l’aumento dei disservizi, il Gruppo FS sta valutando misure per ottimizzare l’offerta e migliorare la gestione delle tratte ad alta densità. Ciò potrebbe comportare la riduzione di alcune corse, una decisione che non mancherà di sollevare polemiche tra i viaggiatori. La situazione attuale richiede un intervento deciso e tempestivo per garantire un servizio ferroviario efficiente e affidabile, fondamentale per il rilancio del Paese e per il benessere dei cittadini.