Tragedia in Croazia: bimbo morto dopo l'attacco di un aggressore col coltello in una scuola

In una scuola nel quartiere Precko di Zagabria, in Croazia, un bimbo di sette anni è morto a seguito dell’attacco di un aggressore armato di coltello. Si contano altri cinque bambini feriti e due adulti, tra i quali un’insegnante che si trova ora in gravi condizioni, come confermano alla stampa fonti ufficiali della polizia.

A rimanere ferito anche l’aggressore, un diciannovenne arrestato sul posto, di cui non è stata ancora resa nota l’identità o il movente del gesto. Questo episodio di aggressione di massa è il primo mai avvenuto in una scuola croata finora. Ad intervenire nella scuola alla periferia ovest della capitale croata, il ministro dell’Interno Davor Bozinovic e della Pubblica istruzione Radovan Fuchs. Il premier Andrej Plenkovic parla di una “grande tragedia” e dichiara: “Esprimiamo il nostro rammarico e la nostra solidarietà alle famiglie dei bambini feriti. Le forze dell’ordine stanno cercando di determinare cosa sia successo esattamente in questo grave incidente”.

L’aggressore un 19enne ex studente di quella scuola

“È un 19enne, ex studente di quella scuola, che vive ancora nelle vicinanze”. Così ha spiegato il ministro degli Interni croato Davor Bozinovic, riguardo al responsabile dell’aggressione, a seguito della quale le autorità hanno riferito che l’aggressore, prima di essere arrestato, si sarebbe inflitto delle ferite. “La polizia gli ha impedito di suicidarsi”, ha dichiarato Bozinovic. Il ministro avrebbe aggiunto che l’aggressore era stato già precedentemente registrato come persona con pregressi problemi di salute mentale e che avrebbe già tentato il suicidio. “È difficile dire che questa persona fosse mentalmente stabile”, ha dichiarato.