Evacuazioni necessarie dopo il crollo

Tre famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni nella Vela Rossa di Scampia, un complesso residenziale noto per le sue problematiche strutturali. Il crollo di una parte del solaio tra il quinto e il sesto piano ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, che hanno garantito la sicurezza degli abitanti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, ma la situazione ha riacceso i riflettori sulla sicurezza degli edifici nella zona.

Il dramma della Vela Celeste

Questo evento non è isolato. Solo pochi mesi fa, il 22 luglio, un altro crollo nella Vela Celeste ha causato la morte di tre persone e ha lasciato 12 feriti, tra cui sette bambini. Questo tragico episodio ha sollevato interrogativi sulla manutenzione e la sicurezza degli edifici nel quartiere di Scampia, un’area già segnata da difficoltà sociali ed economiche. Le autorità locali sono sotto pressione per garantire che simili incidenti non si ripetano, e la procura di Napoli ha avviato indagini per chiarire le cause di questi crolli.

Indagini e responsabilità

Le indagini in corso sulla Vela Rossa e sulla Vela Celeste mirano a stabilire eventuali responsabilità e a valutare le condizioni strutturali degli edifici. Gli esperti stanno esaminando i materiali utilizzati nella costruzione e la loro resistenza nel tempo. La questione della sicurezza degli edifici a Napoli è diventata un tema cruciale, con molte famiglie che vivono in condizioni precarie e che temono per la loro incolumità. Le autorità locali devono affrontare la sfida di garantire un’abitazione sicura per tutti i residenti, soprattutto in un contesto urbano complesso come quello di Scampia.