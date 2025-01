Un crollo inaspettato a Caltanissetta

Un fabbricato di un piano è crollato in via Niscemi a Caltanissetta, scatenando preoccupazione tra i residenti. L’incidente è avvenuto a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e il personale del 118 per valutare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. Fortunatamente, sembra che non ci siano feriti, poiché lo stabile era disabitato al momento del crollo.

Interventi di emergenza e valutazioni statiche

La segnalazione del crollo è giunta dai residenti che hanno udito un forte boato. Attualmente, è in corso un sopralluogo per verificare se ci siano persone intrappolate sotto le macerie. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco stanno anche esaminando la stabilità di due edifici adiacenti per determinare se debbano essere evacuati. Questo evento mette in luce la vulnerabilità degli edifici in condizioni meteorologiche estreme, un problema che richiede attenzione e interventi strutturali.

Maltempo in Sicilia: una situazione critica

Il crollo a Caltanissetta è solo uno dei tanti eventi causati dall’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia. A Randazzo, nel catanese, 16 persone, tra cui tre bambini, sono state evacuate a scopo precauzionale a causa dell’ingrossamento del torrente Annunziata. Le famiglie evacuate sono state sistemate in strutture alberghiere e presso parenti, grazie all’intervento della Protezione civile regionale e della Croce rossa. Anche a Scordia, l’esondazione dei torrenti Salto Primavera e Loddiero ha creato preoccupazione, ma fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo.

Danni e interventi in altre località siciliane

La situazione non è migliore in altre zone della Sicilia. Nel Siracusano, trombe d’aria hanno causato danni significativi ad Augusta, Noto, Sortino e Avola. A Valguarnera, i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere un abete inclinato pericolosamente, mentre a Cefalù, una tettoia di un lido è stata staccata dal forte vento, ma senza causare danni a persone o cose. A Messina, il porto di Tremestieri è stato chiuso e il traffico marittimo deviato, mentre a Milazzo, la piscina comunale ha subito danni significativi a causa del vento. Questo scenario mette in evidenza la necessità di un monitoraggio costante e di misure preventive per affrontare eventi meteorologici estremi.