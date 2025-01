Un’esplosione devastante a Catania

Un grave incidente ha scosso il quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove una palazzina di tre piani è crollata a causa di un’esplosione provocata da una fuga di gas. L’evento, avvenuto nel pomeriggio, ha lasciato la comunità locale in stato di shock. Le prime notizie parlano di diversi feriti, tra cui un uomo di 66 anni, ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Cannizzaro, con ustioni estese su tutto il corpo, inclusi volto e testa.

Le conseguenze dell’esplosione

La potenza dell’esplosione ha generato un’onda d’urto che ha colpito anche i residenti nelle vicinanze. Tra i feriti, si segnala una donna di 51 anni, che è stata investita dall’onda d’urto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Fortunatamente, secondo le autorità, non ci sarebbero dispersi tra le macerie della palazzina, il che ha alleviato le preoccupazioni iniziali riguardo a possibili vittime intrappolate.

Interventi e indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza e avviare le operazioni di soccorso. Le indagini sono già in corso per determinare l’origine della fuga di gas che ha causato l’esplosione. Gli esperti stanno esaminando la struttura e le condizioni di sicurezza degli edifici circostanti, per prevenire ulteriori incidenti. La comunità è in attesa di notizie ufficiali e di aggiornamenti sulla situazione.