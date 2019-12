Ennesima sparatoria a Napoli: un uomo è rimasto ferito alle gambe. Due persone a bordo di uno scooter gli avrebbero sparato contro 5 proiettili.

Sparatoria nel cuore di Napoli, al quartiere Vasto. Un uomo è stato colpito alle gambe da alcune persone che, a bordo di uno scooter, hanno poi fatto perdere le loro tracce dileguandosi nei vicoli adiacenti. La vicenda è accaduta in via Venezia, intorno alle 12 di oggi, lunedì 9 Dicembre 2019.

In quegli istanti le strade erano affollatissime e la paura tra i passanti è stata tanta. In base a quanto si apprende, i sicari sarebbero arrivati a bordo di un motociclo. Avrebbero sparato almeno cinque volte contro l’uomo, ferendolo alle gambe. La vittima, portata all’ospedale Loreto Mare di Napoli non sarebbero in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione. Presto verrà interrogato dalle forze dell’ordine. Non si esclude, infatti, che possa fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Al momento, l’uomo è in fase di identificazione. Dovrebbe trattarsi di un cittadino di origine extra-comunitaria.





Sparatoria a Napoli

Non è il primo episodio del genere che avviene a Napoli durante gli ultimi giorni. Nella tarda serata del 28 Novembre, Alessandro Napolitano era stato ucciso a Miano. Sull’omicidio si indaga e ogni pista è aperta. Soltanto qualche ora dopo, in piena notte era stato colpito alle gambe un 19enne, portato subito in ospedale, nella zona della Pignasecca. Infine, al mattino successivo, altri spari tra la folla su via Pasquale Scura, a due passi dalla centralissima via Toledo, all’angolo con via Pignasecca. Anche in quel caso, la vittima dell’agguato, che lavora in un bar della zona, era stato gambizzato. Gli inquirenti indagano per cercare di capire le esatte dinamiche e le ragioni di tutti questi episodi.