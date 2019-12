Un albanese di 37 anni ha aggredito un suo connazionale e coetaneo durante una sparatoria a Frosinone.

Sparatoria a Frosinone, dove due rivali nel racket della prostituzione nell’area industriale, hanno iniziato a litigare all’interno del bar Caterina di via Tommaso Albinoni. Il diverbio si è fatto presto violento e uno dei due aggressori ha finito per sparare in testa all’altro. Entrambi sono 37enne albanesi.

La vicenda è avvenuta durante la serata di ieri, martedì 10 Dicembre 2019. L’autore del crimine si è consegnato lui stesso alla polizia, quando ha capito che ormai non aveva più scampo. L’uomo ferito, invece, si trova ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I di Roma. Secondo le prime infornazioni trapelate, il 37enne è stato operato d’urgenza e il proiettile è stato estratto dal suo cranio. Le sue condizioni sarebbero gravissime e rimane in pericolo di vita.





Sparatoria a Frosinone

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, dopo il litigio, uno dei due uomini si era allontanato, aspettando che l’altro entrasse nella sua auto.

A quel punto gli ha sparato un colpo di pistola in testa. I due sono entrambi residenti a Frosinone e in possesso di un regolare permesso di soggiorno. La pistola con cui è stato commesso il crimine è risultata rubata a Ceccano lo scorso 8 Dicembre. Ora si trova sotto sequestro.

Il 37enne albanese ha ammesso immediatamente le sue responsabilità ed è stato accompagnato presso il carcere della città. L’uomo ha anche ammesso che la ragione della lite era la gestione del racket della prostituzione nell’area industriale della città di Frosinone.