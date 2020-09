Dai balconi del lockdown all'altare, la storia di una coppia di Verona che ricorda quella di Romeo e Giulietta.

Anche i periodi più bui possono riservare delle piacevoli esperienze. È questo quanto avvenuto a Paola Agnelli e Michele D’Alpaos, una 40enne e un 38enne, una coppia conosciutasi durante il lockdown mentre entrambi erano intenti a cantare dai balconi. Dei moderni Romeo e Giulietta, visto anche sono di Verona.

Anche la loro storia ha nel balcone un elemento distintivo e, per fortuna, da li sono scesi entrambi, hanno potuto frequentarsi nella fase 2 dell’emergenza sanitaria e presto ci saranno le loro nozze.

La coppia nata sui balconi durante il lockdown

La data de matrimonio non è ancora stato fissata, ma pare che la decisione sia stata presa in modo chiaro e che i due celebreranno la cerimonia proprio sulla terrazza dell’edificio.

“Ci sposiamo assolutamente e tutto quello che dobbiamo fare è fissare la data. Stiamo considerando una cerimonia sulla grande terrazza sul tetto del mio edificio, il che avrebbe senso visto che ci siamo incontrati sui nostri balconi”. Queste le parole della coppia che devono ringraziare la sorella di Paola per il loro incontro. Il vicinato si era dato appuntamento proprio per ascoltare Lisa – la sorella – che suonava il violino. Ad innescare la scintilla sarebbe stata una canzone dei Queen, We are the champions.

Dopo qualche sguardo e due chiacchiere sul balcone, Paola e Michele si sono spostati sui social e così è partita la loro relazione. Alla fine del lockdown i due hanno potuto finalmente incontrarsi e da allora non sono più riusciti a separarsi.