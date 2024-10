Violazione israeliana dell'Unifil: Crosetto condanna l'atto e chiede azioni preventive per garantire la pace e la sicurezza nella regione

L’incidente avvenuto oggi, in cui due carri armati israeliani hanno forzato l’ingresso in una posizione Unifil, è stato definito dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, come un atto completamente inaccettabile nei confronti della missione di pace delle Nazioni Unite, la cui unica funzione è quella di garantire stabilità e sicurezza nella regione. Crosetto ha espressamente richiesto al generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, di contattare il suo collega israeliano. Portolano ha immediatamente dialogato con il generale Herzi Halevi, che guida le Forze di Difesa israeliane, sottolineando l’importanza di prevenire ulteriori atti ostili. Anche il mio omologo, Gallant, ha condiviso la stessa posizione.

