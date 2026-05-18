Cuba, nuovo carico di aiuti umanitari arrivato dal Messico

L’Avan, 18 mag. (askanews) – Un nuovo carico di aiuti umanitari proveniente dal Messico arriva a Cuba, alle prese con una gravissima crisi economica ed energetica, a quasi quattro mesi dall’imposizione di un embargo petrolifero da parte di Washington. L’Asian Katra, battente bandiera panamense, entrata nel porto dell’Avana in mattinata, secondo Afp, rappresenta la quinta spedizione di aiuti umanitari inviata dal Messico all’isola da febbraio.Ma a differenza delle precedenti spedizioni trasportate da navi della marina militare messicana, questa volta il trasporto è stato effettuato da una nave mercantile civile.
La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, aveva annunciato questa spedizione la scorsa settimana, precisando che il carico non comprendeva petrolio.