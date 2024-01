Cultura: Silvestri (M5S), 'maggioranza impedisce voto su mozione revoca Sgarbi, si nascondono'**

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - "La maggioranza ha rigettato la nostra richiesta di votare la mozione di revoca per Sgarbi. Si nascondono per sperare nel pronunciamento dell'antitrust e sfuggire al giudizio politico. È inammissibile che il governo Meloni trovi il tempo per parlare del...

Roma, 31 gen. – (Adnkronos) – "La maggioranza ha rigettato la nostra richiesta di votare la mozione di revoca per Sgarbi. Si nascondono per sperare nel pronunciamento dell'antitrust e sfuggire al giudizio politico. È inammissibile che il governo Meloni trovi il tempo per parlare del pandoro della Ferragni e non di votare una revoca per un sottosegretario che è accusato di avere a che fare con il furto di un quadro, che augura la morte ai giornalisti e si sbottona i pantaloni in tv". Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S a Montecitorio, al termine della capigruppo.