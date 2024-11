Il richiamo delle cure dentali a basso costo

Negli ultimi anni, sempre più italiani si sono rivolti a cliniche dentali all’estero, attratti da prezzi decisamente più competitivi rispetto a quelli praticati nel nostro paese. Tuttavia, questa scelta, sebbene possa sembrare vantaggiosa, nasconde insidie che possono rivelarsi fatali. La storia di Simone, un web designer di 37 anni di Barletta, è un esempio lampante di come le cure dentali all’estero possano trasformarsi in un incubo.

Un intervento che si trasforma in tragedia

Simone ha deciso di sottoporsi a un intervento dentale a Tirana, in Albania, il 13 marzo scorso, attratto dalla pubblicità che prometteva prezzi stracciati. Purtroppo, dopo l’operazione, ha iniziato a sentirsi male, subendo ben quattro arresti cardiaci. La situazione si è aggravata al punto da richiedere un ricovero d’urgenza prima in rianimazione a Tirana e poi in strutture sanitarie italiane, come il Policlinico di Bari e la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Le conseguenze di un intervento mal gestito

Il fratello di Simone ha raccontato che, a causa di complicazioni legate all’intervento, il giovane dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico per risolvere una stenosi tracheale, probabilmente causata dalla prolungata intubazione. Questa situazione ha portato la famiglia a descrivere la vicenda come “un’Odissea senza fine”, evidenziando il dramma di chi si affida a strutture sanitarie estere senza conoscere i rischi reali. La scelta di curarsi all’estero, sebbene possa sembrare allettante, deve essere ponderata con attenzione, considerando non solo i costi, ma anche la qualità delle cure e la sicurezza degli interventi.