Cybersicurezza: riunione a P.Chigi, controlli più stringenti, alert contro abusi PA

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Punto sulla cybersicurezza oggi a Palazzo Chigi, nel corso del quale "sono stati individuati percorsi di tipo amministrativo e organizzativo per rendere più stringente il sistema dei controlli, con adeguati alert atti a scongiurare gli abusi e con verifiche periodiche". Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota.

"Nel pomeriggio di oggi – si legge – si è svolta a Palazzo Chigi una riunione, coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla quale hanno preso parte il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, il Viceministro all’economia e alle finanze, Maurizio Leo, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, il Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, il Direttore della Unità di Informazione Finanziaria, Enzo Serata, e i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale".

"Fermo restando il lavoro del Parlamento riguardo all’adeguamento del sistema normativo in tema in sicurezza cyber, avviato nella stessa giornata odierna dalla Camera dei deputati, durante l’incontro sono stati affrontati i problemi relativi agli accessi illeciti alle banche dati informatiche pubbliche, anche alla luce delle recenti vicende di dossieraggio". Da qui la decisione di individuare "percorsi di tipo amministrativo e organizzativo per rendere più stringente il sistema dei controlli, con adeguati alert atti a scongiurare gli abusi e con verifiche periodiche".