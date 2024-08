Daniela Santanchè ha fatto un paragone molto particolare su X, parlando di Giorgia Meloni e Jannik Sinner.

Daniela Santanchè paragona Giorgia Meloni a Jannik Sinner

Daniela Santanchè ha condiviso un post su X in cui ha paragonato Giorgia Meloni a Jannik Sinner. “Sinner e la Meloni, la solitudine dei numeri uno” è stata la frase della ministra del Turismo, che ha attirato l’attenzione degli utenti. “Questo è il tweet più assurdo di tutti i tempi” ha commentato un utente. “Ha assunto il social manager di Sangiuliano, veh?” ha scritto un altro utente. I paragoni del web tra lei e Sangiuliano sono stati tanti e gli utenti dei social si sono divertiti a ironizzare sul post condiviso dalla ministra.

La ministra dei Trasporti di nuovo al centro delle polemiche

Solo pochi giorni fa Daniela Santanchè era già finita al centro delle polemiche per un altro post condiviso sui social network. Parlando delle discussioni che ci sono state sul prezzo del biglietto per accedere alla Via dell’Amore, percorso panoramico alle Cinque Terre, aveva scritto che costava dieci euro, mentre “le lamentele, invece, non costano nulla“. In tanti gli avevano fatto notare che liquidare un tema complicato come l’accessibilità del turismo come una battuta era abbastanza fuori luogo da parte di chi dovrebbe occuparsene.