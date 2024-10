Durante la sua partecipazione a TvTalk, Davide Maggio ha stuzzicato Amadeus facendo riferimento al suo ruolo di concorrente in Tale e Quale Show nel 2013, suggerendo che avesse bisogno di recuperare la sua immagine in Rai, proprio come una qualsiasi Carmen Di Pietro. La presentatrice Mia Ceran ha commentato: “Nemmeno sapevo che ci fosse un momento in cui Amadeus ha dovuto riabilitarsi”. Maggio ha aggiunto: “L’esperienza di Amadeus in Tale e Quale Show è stata una sorta di lungo percorso di recupero, e date le attuali difficoltà con gli ascolti di Chissà chi è, potrebbe ritornarci presto”. Ha anche fatto un parallelismo con il suo passato, quando lasciò la Rai per Mediaset. Dopo un ritorno alla Rai con Mezzogiorno in Famiglia e un’esperienza a Mediaset non proprio positiva, Amadeus ha trovato nuova linfa in Tale e Quale Show, che ha aperto molte opportunità, inclusi programmi come Reazione A Catena e Il Festival di Sanremo, che lo ha reso celebre. Quando scadrà il suo contratto con Warner Bros Discovery tra quattro anni, ci sarà un suo viaggio di ritorno verso la Rai per un talent? Amadeus ha risposto: “Se non avessi una passione per il rischio, non intraprenderi questa carriera. Ho paura di fallire? No. Ora sono in un’altra sfida. È come aver giocato nel Real Madrid; adesso sono in un club ambizioso ma con una posizione bassa in classifica. La vera sfida è crescere gradualmente”.

Si tratta di un’esperienza inedita, dove non tutto può essere valutato solo in base agli ascolti, sebbene questi siano cruciali. Aumentare il dato di un punto sarebbe un grande traguardo. Questa situazione mi riporta alla mente i momenti trascorsi a Radio Deejay. Ricordo che quando mi proposero di entrare a Radio Capital, non c’era nemmeno un conduttore. Sono stato il primo a farlo. Adoro affrontare nuove sfide