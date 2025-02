Dazi: Gentiloni, 'Ue superpotenza ha strumenti per reagire, importante è non dividersi'**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "C'è stata molta incertezza finora, dichiarazioni poi non mantenute, qualche volta il presidente Trump fa riferimento a dazi generalizzati del 25%, altre volte all'introduzione di un principio di reciprocità… Io direi che l'Unione Europea deve attendere le decisioni, e non solo le dichiarazioni, degli Stati Uniti. E se ci fossero delle decisioni che vanno nella direzione di una guerra commerciale, noi abbiamo tutti gli strumenti come Europa per rispondere da superpotenza commerciale quale siamo". Così Paolo Gentiloni a margine di Akadémeia, la scuola di politiche europee per il governo del territorio voluta da Dario Nardella, in corso oggi a Firenze.

"L'importante -sottolinea l'ex-commissario Ue- è non dividersi. Ma non credo che spetti all'Europa scagliare la prima pietra, spetta all'Europa reagire e ha tutte le armi per farlo in modo proporzionato e significativo".