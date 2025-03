Dc: Fontana, 'da Bianco eredità europeista, ricorda importanza confronto parlamentare'

Dc: Fontana, 'da Bianco eredità europeista, ricorda importanza co...

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Gerardo Bianco è stato un uomo di grande cultura e dotato di un alto senso delle Istituzioni, che ha sempre servito con lealtà. Ha arricchito il dibattito pubblico con il suo stile garbato e la sua capacità di analisi lucida e coerente, frutto di una solida formazione e di un’autentica passione civile. Qualità che si rintracciano con chiarezza in questa raccolta dei suoi interventi più significativi. Questo volume permette di ripercorrere le diverse fasi del suo impegno in anni decisivi per la storia della Repubblica". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione della raccolta dei Discorsi politici e parlamentari di Gerardo Bianco.

"È un omaggio alla memoria di un’importante personalità politica, sono contributi dedicati a questioni cruciali, dalla riforma dello Stato all’economia, dal ruolo dei partiti alla posizione dell’Italia nel contesto internazionale. Emerge con forza la sua instancabile opera per la promozione del dialogo tra le forze politiche, il consolidamento della democrazia, il rafforzamento dell’unità nazionale e l’interesse costante ai problemi del Mezzogiorno. Penso alla sua ferrea difesa della centralità del Parlamento, da lui definito come 'massimo potere democratico, controllato dal popolo'. Era animato -ha ricordato ancora Fontana- dalla sincera convinzione che qualsiasi riforma istituzionale dovesse preservare l’autonomia e l’indipendenza delle Camere dai condizionamenti dei partiti. Le sue parole ci ricordano che il confronto parlamentare è il fulcro di una democrazia vitale. E che la democrazia si nutre delle idee e del rispetto reciproco".

"Altrettanto rilevante è il contributo di Bianco alla discussione sul progetto europeo. La sua adesione ai principi dell’integrazione comunitaria si traduce in considerazioni ancora attuali, che esortano a costruire un’Europa più coesa e in grado di trasformare le sfide in opportunità di crescita. Nell'attuale momento storico che stiamo attraversando, la visione europeista dell’onorevole Bianco, fondata sulla tutela dei valori cristiani e democratici, è un’eredità preziosa".