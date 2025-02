Ddl sicurezza: Bonelli e Fratoianni martedì a Bruxelles contro norma governo Meloni

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Martedi 4 febbraio a Bruxelles Alleanza Verdi Sinistra ospiterà una serie di eventi contro il Ddl Sicurezza che il governo italiano intende approvare, e porterà al centro del dibattito europeo le voci di movimenti, organizzazioni e società civile per discutere insieme come opporsi a questo modello autoritario". Si legge in una nota di Avs.

"Alle ore 12.30 presso la sala stampa Anna Stepanovna Politkovskaja (Paul-Henri Spaak, 0A50) conferenza stampa degli eurodeputati e eurodeputate di Avs insieme ad una delegazione di rappresentanti della Rete Nazionale No Ddl Sicurezza – A Pieno Regime, che negli ultimi mesi ha organizzato e animato una potente mobilitazione in tutto il Paese. Intervengono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Alle 18.30, nella Sala Spinelli 1G2 del Parlamento europeo, evento pubblico “Italia-Europa: fermiamo la deriva autoritaria” con gli esponenti della Rete Nazionale No Ddl Sicurezza – A Pieno Regime, gli europarlamentari Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni".

"Fratoianni inoltre martedi mattina parteciperà all’evento promosso da The Left 'Black Resistance against Eu Border Externalisation', alle ore 9.30 presso la Sala Spinelli 1G2. Incontro dedicato alle violazioni dei diritti umani in Tunisia e Libia. Mercoledi 5 febbraio infine, il leader di SI sarà alla manifestazione dei lavoratori italiani e di tutta Europa del settore metalmeccanico e chimico, organizzata da IndustriAll Europe il sindacato europeo dell’industria, per chiedere alla Ue e ai governi di agire per il lavoro e per i necessari investimenti per la transizione ecologica affinché non a pagare i costi non siano sempre i settori più deboli e fragili della società. Appuntamento alle ore 10.30 in Place Jean Rey.