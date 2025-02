Ddl sicurezza: in Aula Senato a inizio marzo se concluso in commissione

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Il disegno di legge sicurezza approderà nell'Aula del Senato all'inizio di marzo ove concluso l'esame in commissione. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. "Bisogna prendere una decisione politica sulla questione, se proseguire sul disegno di legge oppure se pensare ad altri strumenti -spiega il capogruppo di Fi, Maurizio Gasparri- Ci sono materie che si potrebbero inserire in un decreto, altre no".