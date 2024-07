Ddl Sicurezza: Montaruli (Fdi), 'norme più severe per chi occupa case'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Il ddl sicurezza va tutelare coloro che si vedono violati nel domicilio da un’occupazione arbitraria. Al contrario di quello che la sinistra dice, questa norma non va a colpire coloro che cercano un rifugio non avendo una dimora, ma va a colpire coloro che sottraggono l’abitazione a qualcun altro. Abbiamo approvato un emendamento di FdI, fortemente voluto da me e dalla collega Kelany, per estendere tutto questo anche alle pertinenze. Non solo, il pacchetto sicurezza introduce una procedura, chiamiamola "speciale", sicuramente accelerata, per garantire il rientro del possesso da parte del legittimo domiciliatario". Così in una intervista a Il Tempo, la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli.