Delitto di Garlasco, 'Chi l'ha visto?': "A Lovati invito a comparire da procura Brescia"

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "L’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto l’invito a comparire come persona interessata dalla Procura di Brescia, che indaga sulla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Non è indagato". E' quanto rivela in esclusiva "Chi l'ha visto?".

"Domani alle 16 -afferma l nuovo portavoce del legale, Alfredo Scaccia-Lovati si presenterà in Procura a Brescia da solo, senza l’assistenza di alcun difensore in quanto convocato.

Riferirà quanto già dichiarato alla stampa”.