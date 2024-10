A Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, i casi di dengue accertati sono saliti a 102. La Regione Marche ha fornito l’aggiornamento sulla situazione, segnalando anche che sono in corso verifiche su ulteriori casi sospetti, con sintomi compatibili registrati nei giorni scorsi.

Dengue a Fano, la Regione: “Situazione in monitoraggio”

La Regione Marche ha sottolineato che “la situazione è monitorata costantemente”. Sempre la Regione ha comunicato che è in programma un incontro di aggiornamento con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), a cui parteciperanno rappresentanti sia regionali che territoriali.

Che cos’è la Dengue

La dengue è una malattia trasmessa esclusivamente attraverso la puntura di zanzara e non si diffonde da persona a persona. Tra i sintomi principali vi sono febbre, forti mal di testa, dolori muscolari, articolari e attorno agli occhi, oltre a nausea, vomito e irritazioni cutanee.

Come prevenire la malattia

La Regione Marche ha affermato che, per prevenire la diffusione della dengue, sono state attuate tutte le misure di sanità pubblica previste. Su indicazione del Dipartimento di Prevenzione della Ast, il Comune di Fano ha eseguito interventi di disinfestazione su tutta l’area urbana e ha avviato operazioni per eliminare le larve. È stata inoltre lanciata una campagna informativa rivolta ai cittadini per sensibilizzarli su come eliminare le zanzare nei giardini e nelle aree private.