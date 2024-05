Depistaggio Borsellino: legale Bo, 'si vuole pulire su servitori Stato coltello intriso sangue'**

Caltanissetta, 7 mag. (Adnkronos) – "Oggi si chiede di pulire il coltello ancora intriso del sangue delle vittime sulla schiena di tre uomini che hanno fedelmente servito lo Stato italiano, servitori estratti quasi a sorte tra la pletora dei soggetti che sono stati coinvolti nella storia di questo processo. E vi chiedono di continuare a infangare il nome, per coloro che hanno ancora la fortuna di essere tra noi o ancora peggio di infangare la memoria di coloro che non sono più tra noi". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Panepinto, proseguendo la sua arringa difensiva al processo d'appello sul depistaggio sulla strage Borsellino. "Mario Bo si deve difendere da una accusa così infamante come quella di avere tradito lo Stato", ha aggiunto.