Depistaggio Borsellino: Pg, 'non solo poliziotti, tanti demoni dovrebbero stare su banco imputati'**

Caltanissetta, 16 apr. (Adnkronos) – "Sono ovviamente convinto della colpevolezza dei tre imputati ma provo anche un certo imbarazzo perché i demoni non sono solo loro. Questa fila, del banco degli imputati, doveva essere piena di tanta di quella gente che, o perché ha avuto la sfortuna di morire prima, o perché è nata con la camicia, l'ha fatta franca". Sono le parole del pm Maurizio Bonaccorso, applicato alla Procura generale di Caltanissetta, nella requisitoria del processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Alla sbarra ci sono tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall'avere agevolato Cosa nostra. Il tribunale di Caltanissetta, in primo grado, aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulla strage di via D'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta. Assolto il terzo imputato, Michele Ribaudo. Il magistrato, però, non ha fatto i nomi "della lunga fila di demoni" che "oggi dovrebbe estare seduta sul banco degli imputati".