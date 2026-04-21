Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District”

Hisense torna al Fuorisalone di Milano con “The Colorful District”, un’installazione immersiva che trasforma Officina 14 in un’esperienza sensoriale dove tecnologia, colore e quotidianità si incontrano. Il progetto racconta la visione del brand di una casa connessa, intelligente e capace di...

Hisense torna al Fuorisalone di Milano con “The Colorful District”, un’installazione immersiva che trasforma Officina 14 in un’esperienza sensoriale dove tecnologia, colore e quotidianità si incontrano. Il progetto racconta la visione del brand di una casa connessa, intelligente e capace di esprimere emozioni e personalità. Al centro, il colore diventa linguaggio e protagonista dell’innovazione, anche attraverso le nuove tecnologie RGB MiniLED.

Un percorso tra ambienti interattivi e spazi immersivi che ridefinisce il rapporto tra design e tecnologia. Nel corso della presentazione dell’installazione, Gianluca Di Pietro e Tatiana Pampalone approfondiscono strategia, concept creativo e il dialogo sempre più diretto tra Hisense e consumatori.

https://www.youtube.com/watch?v=OJDiODM1JdA