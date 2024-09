Di che cosa si parla quando si parla di case funerarie

Le case funerarie sono strutture adibite alla custodia della salma di una persona defunta durante le veglie funebre, e sono strutturate per accogliere in un ambiente raccolto i contenuti.

Le case funerarie sono strutture adibite alla custodia della salma di una persona defunta durante le veglie funebre, e sono strutturate per accogliere in un ambiente raccolto i contenuti. Si tratta di una struttura privata studiata e realizzata per ospitare il cadavere prima della sua cremazione o della sua sepoltura. La sua gestione è affidata a soggetti che devono essere autorizzati all’attività funeraria. Sono numerose le pratiche che possono essere svolte in una casa funeraria: oltre all’osservazione e all’esposizione del cadavere, eventualmente a bara aperta, nella funeral home si possono svolgere la composizione della salma e la sua vestizione, la tanatoprassi, l’imbalsamazione e la custodia del corpo del defunto, in vista delle attività di commiato e di commemorazione.

Una proposta moderna

La Casa funeraria Collegno Grugliasco di Eurofunerali è il miglior esempio di ciò che può offrire una funeral home: una soluzione di recente introduzione e moderna grazie a cui la memoria della persona scomparsa può essere omaggiata con la preghiera o in maniera laica con un semplice saluto, a seconda della ricerca religiosa dei familiari. Per tutti i dettagli di carattere logistico e di natura tecnica si può fare riferimento all’impresa di pompe funebri, chiamata a gestire l’organizzazione del funerale anche sotto il profilo amministrativo e decorativo.

Come funziona

È l’agenzia funebre, infatti, che in genere mette a disposizione la casa funeraria. Per questo motivo, non occorre che la famiglia individui il luogo nel quale il funerale dovrà essere celebrato, sempre che la persona defunta non abbia indicato nel testamento in quale luogo avrebbe voluto celebrare il funerale. È bene conoscere, comunque, la differenza tra una sala del commiato e una casa funeraria; quest’ultima permette di celebrare sia un rito di natura laica che un funerale di tipo religioso. Nel caso in cui la famiglia decida di procedere con un funerale civile, o comunque se il defunto è laico o agnostico, si può invece decidere fra la sala del commiato e la casa funeraria. Si parla di sala del commiato per indicare una struttura, che può essere privata o pubblica, adibita ad accogliere il feretro e a custodirlo durante la celebrazione del rito laico. Una sala del commiato è un ambiente di dimensioni significative, allestito nel palazzo comunale, senza che vi sia bisogno di permessi specifici; va però detto che al momento non tutte le amministrazioni comunali mettono a disposizione un ambiente di questo tipo.

I requisiti di una casa funeraria

Per essere in regola, una casa funeraria deve garantire il rispetto di requisiti specifici, sia dal punto di vista degli impianti che a livello strutturale. Oltre al locale destinato all’osservazione delle salme, è necessaria la presenza di una camera ardente, di un locale per il deposito di materiale, di una sala per le onoranze funebri, di servizi igienici per i parenti e il personale e di un locale per la preparazione del personale. E non è tutto; è indispensabile la disponibilità di un sistema di illuminazione di emergenza, mentre il servizio mortuario deve garantire un ricambio di aria costante, non inferiore alle 15 volte all’ora. Per i locali che accolgono le salme, la temperatura non può superare i 18 gradi in nessun periodo dell’anno.

I riferimenti normativi

In materia di sale del commiato e case funerarie, il quadro normativo di riferimento va individuato nel DPR n. 285 del 10 settembre del 1990 e nel DPR n. 37 del 14 gennaio del 1997. Va ricordato che i defunti possono sostare presso la casa funeraria, all’interno di feretri sigillati e per un periodo di tempo ridotto, in attesa della cremazione, della tumulazione o dell’inumazione.

La casa funeraria di Grugliasco di Eurofunerali

Come si può leggere sul sito web Eurofunerali.it, Eurofunerali mette a disposizione a Collegno Grugliasco la prima casa funeraria gratuita: il luogo in cui è possibile omaggiare i defunti con un ultimo saluto. A tale scopo è stato creato uno spazio privato e ospitale, in grado di garantire il massimo della comodità e studiato per andare incontro alle esigenze dei familiari della persona che è venuta a mancare. Questa casa funeraria è munita di impianti a norma di legge, e assicura tutto ciò che può servire in un momento di dolore.