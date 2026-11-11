Diabete, al Senato il confronto su prevenzione, cura e innovazione

n vista della Giornata Mondiale del Diabete, si è svolto al Senato l’incontro promosso dal senatore Francesco Zaffini dal titolo ‘Diabete oggi: prospettive e sfide’, che ha riunito istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e stakeholder del sistema ...

n vista della Giornata Mondiale del Diabete, si è svolto al Senato l’incontro promosso dal senatore Francesco Zaffini dal titolo ‘Diabete oggi: prospettive e sfide’, che ha riunito istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e stakeholder del sistema salute. Al centro del confronto, l’individuazione di soluzioni condivise per rafforzare le politiche dedicate alla patologia, con particolare attenzione alla promozione di corretti stili di vita nei diversi ambiti della quotidianità – come la scuola, il lavoro e la comunità – e allo sviluppo di modelli organizzativi capaci di anticipare i bisogni di salute, ridurre le disuguaglianze e garantire percorsi di cura sempre più efficaci, integrati e centrati sulla persona.

https://www.youtube.com/watch?v=DYmPYxoalx8