Un ulteriore elemento si aggiunge alla saga controversa dei party privati dell’artista Diddy. Questa volta a offrire la sua testimonianza è Adria Sheri English, una ballerina che nel 2004 prese parte a vari eventi organizzati dal celebre rapper. In una recente intervista, English ha condiviso dettagli allarmanti sulle feste, nominando alcune figure famose presenti e raccontando esperienze personali particolarmente sgradevoli. Le sue affermazioni gettano nuove incertezze sugli eventi che, stando a quanto indicato, si svolgevano nel backstage.

Feste per vip, ma con un lato oscuro

Adria Sheri English ha raccontato di essere stata avvicinata nel 2004 per esibirsi come ballerina ai festeggiamenti di Diddy. “Un suo collaboratore mi ha contattato per offrirmi di danzare alle sue celebrazioni. Ho accettato senza sapere a cosa sarei andata incontro”, ha spiegato. Inizialmente, il suo compito sembrava ridursi a quello di una normale performer, ma presto la situazione assunse toni inquietanti. La ballerina ha indicato che, dopo le esibizioni, le fu chiesto di “trascorrere del tempo” in privato con alcuni ospiti in stanze isolate all’interno della villa.

Celebrità alle feste di Diddy

Tra le personalità citate dalla ballerina, spiccano nomi noti nel panorama musicale. “Ho incontrato Busta Rhymes, Ja Rule, Diana Ross accompagnata dal figlio Evan, che era ancora minorenne, Paris Hilton e persino il reverendo Al Sharpton. Mi chiedo ancora cosa lo abbia portato lì”, ha rivelato Adria. Tra i partecipanti, ha destato particolare sorpresa la presenza di Donald Trump.

Promesse di Diddy e relazione passata

Adria ha anche raccontato un episodio che coinvolge il suo ex fidanzato. Diddy, infatti, lo avrebbe incoraggiato a intraprendere una carriera come modello per la sua linea Sean John, ma l’incontro ha preso una piega imprevista. La ballerina ha descritto come accompagnò il suo ex a un provino, ma la situazione si trasformò rapidamente. “Dopo poco, il mio ex sbatté la porta infuriato, esclamando ‘Che se ne vada a quel paese’. Diddy aveva tentato di fare delle avances inaccettabili”, ha spiegato Adria.

Reazioni e prospettive sulle accuse

Le affermazioni di Adria Sheri English si sommano a un insieme di testimonianze che nel corso del tempo hanno circondato gli eventi organizzati da Diddy, considerati apparenti occasioni di prestigio, ma con un lato meno luminoso. Le identità delle persone coinvolte e le accuse rivolte a Diddy suscitano dubbi sulla vera essenza di questi eventi e sulle interazioni nascoste che avvenivano dietro le quinte.

Le parole di Adria stanno già destando interesse, e rimane da osservare come si svilupperà la situazione e se altri testimoni vorranno prendere la parola con ulteriori informazioni o conferme. Nel frattempo, il racconto della ballerina sta stimolando discussioni sui social e nei notiziari, mentre in molti sperano in risposte da parte dei personaggi pubblici citati o dallo stesso Diddy.